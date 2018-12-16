ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 16/12/2018

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ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حسم فريق ليفربول ديربي شمال إنجلترا عقب فوزه على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الرابعة والعشرين، إضافة إلى السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة الثالثة والسبعين والدقيقة الثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة الإنجليزي جيسي ليِنغارد في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 26 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في مباراة ديربي إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ناثان كلاين / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في مباراة ديربي إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان / فيكتور ليندلوف / إِيريك بايلي.

خط الوسط: دييغو دالوُت / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أشلي يونج.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة دون أي شئ آخر.

وفي الدقيقة الرابعة فاجأ فريق مانشستر يونايتد أصحاب الأرض، وذلك بعدما تمكن من تسجيل أولى أهدافه في المباراة من خلال ركلة حرة مخادعة نفذها القائد الإنجليزي أشلي يونج، إلا أن حكم المباراة سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل الذي لم يكن له أي تواجد على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً بعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حينما سدد السنغالي ساديو ماني كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا تصدى لها بنجاح وأنقذ مرماه من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين إِستغل فريق ليفربول ثغرة في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر ساديو ماني وسط فرحة عارمة من طرف جماهير الريدز في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثلاثين، نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل عبر الإنجليزي جيسي لينغارد، والذي إِستغل بدوره خطأ فادح من جانب حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من ديربي إنجلترا على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة فريق ليفربول الذي يرغب في العودة من جديد لكي ينفرد بصدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق للجولة الثانية على التوالي.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بزيادة الكثافة العددية لفريقه في خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك البلجيكي مروان فيلايني بدلاً من البرتغالي دييغو دالوُت.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد البرازيلي روبيرتو فيرمينو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد دي خيا تصدى للكرة ببراعة كبيرة مبقياً على نتيجة التعادل بين الغريمين.

وفي الدقيقة السبعين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لخطف هدف الانتصار قبل نهاية الديربي، وذلك من خلال إشراك السويسري شيردان شاكيري بدلاً من الغيني نابي كيتا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حرص البديل شيردان شاكيري على توجيه الشكر إلى مُدربه يورغن كلوب لإِشراكه في المباراة، وذلك من خلال نجاحه في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريق ليفربول وسط فرحة عارمة من جانب أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، حاول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن يقوم هو أيضاً بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك الفرنسي أنطوني مارسيال بدلاً من الإسباني أندير هيريرا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول قد وجه لضيفه الضربة القاضية بعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير، وذلك حينما تمكن البديل شيردان شاكيري من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق مانشستر يونايتد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة ديربي شمال إنجلترا على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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