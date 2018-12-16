تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام النجوم بالدوري المصري

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من الأسماء الهامة للغاية بسبب عامل الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: شريف إكرامي / أحمد فتحي / علي معلول / سعد الدين سمير / محمد نجيب / حسام عاشور / وليد سليمان / صلاح محسن / جونيور أجايي.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / باسم علي.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / أحمد حمديِ / ميدو جابر / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / محمد شريف / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والنُجوم في مساء يوم غداً الإثنين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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