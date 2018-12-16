موعد مباراة الأهلي والنُجوم في الدوري المصري الإثنين 17/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنُجوم، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنُجوم.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنُجوم، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والنُجوم في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والنُجوم

موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنُجوم تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنُجوم والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والنُجوم، سوف تكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والنُجوم والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة المؤجلة أمام ضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة رفقة مديره الفني المؤقت الكابتن محمد يوسف.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة المؤجلة على حساب ضيفه فريق النجوم، سوف يجعله يقترب خطوة أخرى في غاية الأهمية من غريمه التقليدي فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.

ويأمل فريق الأهلي أن يُشكل فوزه الأخير على الصعيد الأفريقي على حساب ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي بهدفين مقابل لا شئ بمثابة الدافع المعنوي الكبير لكل لاعبي الفريق، وذلك حتى يواصل المارد الأحمر مشواره المميز في هذه المرحلة الجديدة.

ولعل ما يُحفظ جميع لاعبي فريق الأهلي هو نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أخيراً في التعاقد مع مدير فني جديد ليحل محل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته في نهاية شهر نوفمبر الماضي عقب الإقصاء من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقد جاء التعويض من خلال التعاقد مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي صاحب السيرة الغامضة نوعاً ما، ولعل ما يؤكد ذلك هو عدم قدرته على تحقيق الإنجازات التاريخية طوال مسيرته التدريبية سوى فوزه بالألقاب على مستوى كلاً من دولتي الأوروغواي وأيضاً تشيلي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير القلعة الحمراء تطمح في أن يكون المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي هو الشخص الأنسب من أجل قيادة فريق الأهلي فنياً طوال الفترة القادمة، على أن يكون الهدف الرئيسي له هو العودة من جديد لتتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ عام 2013.

ومن جانبه كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق النجوم، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي / باسم علي / أحمد علاء.

خط الوسط: إسلام محارب / كريم نيدفيد / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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