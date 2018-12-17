تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام النجوم بالدوري المصري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق النجوم، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنُجوم تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النجوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / أحمد علاء / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / هشام محمد / إسلام محارب / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / ميدو جابر / محمد شريف / أحمد حمدي / أحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النجوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

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