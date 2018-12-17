موعد مباراة العين وريفر بليت بمشاركة “حسين الشحات” الثلاثاء 18/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين وريفر بليت، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة نظيره فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي العين الإماراتي وأيضاً عشاق اللاعب المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العين وريفر بليت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العين وريفر بليت.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العين وريفر بليت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من العين وريفر بليت في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة العين وريفر بليت

موعد مباراة العين وريفر بليت، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة نظيره فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة العين وريفر بليت تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العين وريفر بليت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العين وريفر بليت، سوف تكون مباراة العين وريفر بليت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة العين وريفر بليت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات العين وريفر بليت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة العين وريفر بليت، يدخل فريق العين غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره فريق ريفر بليت في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صناعة التاريخ في المشاركة الأولى له في مسابقة كأس العالم للأندية.

ولا شك أن فريق العين يعلم جيداً أن وصوله إلى محطة الدور النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، سوف يكون بمثابة الإنجاز التاريخي في ظل قوة منافسه في هذه المباراة وهو فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

وبكل تأكيد نجح فريق العين حتى هذه اللحظة في إسعاد كافة الجماهير الإماراتية وأيضاً العربية، وذلك بسبب المستوى المميز للغاية الذي قدمه سواء في مباراة الدور الأول التي فاز بها بطريقة دراماتيكية للغاية على حساب نظيره فريق ويلنجتون النيوزيلندي.

حيث كان فريق العين متأخراً في هذه الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، قبل أن ينجح في العودة في النتيجة ليُصبح متعادلاً مع نهاية المباراة بثلاثة أهداف لمثلها، ومن ثم حسم فريق العين تأهله إلى الدور ربع النهائي من بوابة ركلات الترجيح.

وفي الدور ربع النهائي أكد فريق العين لكل عشاق كرة القدم أنه قادر على الإطاحة بأي منافس مهما كان اسمه، وقد تمثل ذلك بشكل واضح للغاية من خلال تحقيق الانتصار العريض على حساب نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

أما الآن فقد حان موعد الاختبار الحقيقي بالنسبة إلى فريق العين ونجومه وخاصة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، والذي يعلم جيداً بدوره أن وصوله إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية رفقة فريقه العين، سوف يفتح له الباب واسعاً من أجل تولي تدريب أحد كبار الأندية الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن جديد سوف تتجه كل الأنظار على المصري حسين الشحات لاعب فريق العين، والذي تألق بشكل ملفت للغاية منذ اللحظة الأولى في مسابقة كأس العالم للأندية، على أمل أن يتواصل هذا التألق في قادم المباريات الحاسمة في المونديال.

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