تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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شهد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.
وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:
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- فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
- فريق برشلونة الإسباني / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
- فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول الإنجليزي.
- فريق بورتو البرتغالي / فريق شالكه الألماني.
- فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق أياكس أمستردام الهولندي.
- فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق أولمبيك ليون الفرنسي.
- فريق ريال مدريد الإسباني / فريق روما الإيطالي.
- فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة لمراسم قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:
- فريق شالكه الألماني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
- فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق يوفنتوس الإيطالي.
- فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
- فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
- فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق برشلونة الإسباني.
- فريق روما الإيطالي / فريق بورتو البرتغالي.
- فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق ريال مدريد الإسباني.
- فريق ليفربول الإنجليزي / فريق بايرن ميونخ الألماني.
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