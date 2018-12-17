تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

منذ 5 ساعات أخبار الرياضة
تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019
دوري أبطال أوروبا

شهد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

  • فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
  • فريق برشلونة الإسباني / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
  • فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول الإنجليزي.
  • فريق بورتو البرتغالي / فريق شالكه الألماني.
  • فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق أياكس أمستردام الهولندي.
  • فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق أولمبيك ليون الفرنسي.
  • فريق ريال مدريد الإسباني / فريق روما الإيطالي.
  • فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة لمراسم قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

  • فريق شالكه الألماني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق يوفنتوس الإيطالي.
  • فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
  • فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
  • فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق برشلونة الإسباني.
  • فريق روما الإيطالي / فريق بورتو البرتغالي.
  • فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق ريال مدريد الإسباني.
  • فريق ليفربول الإنجليزي / فريق بايرن ميونخ الألماني.

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