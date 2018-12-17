تعرف على نتائج قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019

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شهد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.
وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019:
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- فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق إنتر الإيطالي.
- فريق نابولي الإيطالي / فريق غلطة سراي التركي.
- فريق بنفيكا البرتغالي / فريق شاختار الأوكراني.
- فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق فالنسيا الإسباني.
- فريق باير ليفركوزن الألماني / فريق زيوريخ السويسري.
- فريق سالزبورغ النمساوي / فريق سيلتك الإِسكتلندي.
- فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق سلافيا براغ التشيكي.
- فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق فنربخشة التركي.
- فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
- فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق أولمبياكوس اليوناني.
- فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي.
- فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق لاتسيو الإيطالي.
- فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي.
- فريق إشبيلية الإسباني / فريق كراسنودار الروسي.
- فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق رين الفرنسي.
- فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة لمراسم قرعة دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:
- فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق دينامو زغرب الكرواتي.
- فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق سالزبورغ النمساوي.
- فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق إنتر الإيطالي.
- فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق جينك البلجيكي.
- فريق كراسنودار الروسي / فريق باير ليفركوزن الألماني.
- فريق زيوريخ السويسري / فريق نابولي الإيطالي.
- فريق مالمو السويدي / فريق تشيلسي الإنجليزي.
- فريق شاختار الأوكراني / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
- فريق سيلتك الإسكتلندي / فريق فالنسيا الإسباني.
- فريق رين الفرنسي / فريق ريال بيتيس الإسباني.
- فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق دينامو كييف الأوكراني.
- فريق لاتسيو الإيطالي / فريق إشبيلية الإسباني.
- فريق فنربخشة التركي / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.
- فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق فياريال الإسباني.
- فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق أرسنال الإنجليزي.
- فريق غلطة سراي التركي / فريق بنفيكا البرتغالي.
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