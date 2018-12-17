تعرف على نتائج قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019

منذ 4 ساعات أخبار الرياضة
تعرف على نتائج قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019
كأس الدوري الأوروبي

شهد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019:

  • فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق إنتر الإيطالي.
  • فريق نابولي الإيطالي / فريق غلطة سراي التركي.
  • فريق بنفيكا البرتغالي / فريق شاختار الأوكراني.
  • فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق فالنسيا الإسباني.
  • فريق باير ليفركوزن الألماني / فريق زيوريخ السويسري.
  • فريق سالزبورغ النمساوي / فريق سيلتك الإِسكتلندي.
  • فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق سلافيا براغ التشيكي.
  • فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق فنربخشة التركي.
  • فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
  • فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق أولمبياكوس اليوناني.
  • فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي.
  • فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق لاتسيو الإيطالي.
  • فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي.
  • فريق إشبيلية الإسباني / فريق كراسنودار الروسي.
  • فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق رين الفرنسي.
  • فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة لمراسم قرعة دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

  • فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق دينامو زغرب الكرواتي.
  • فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق سالزبورغ النمساوي.
  • فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق إنتر الإيطالي.
  • فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق جينك البلجيكي.
  • فريق كراسنودار الروسي / فريق باير ليفركوزن الألماني.
  • فريق زيوريخ السويسري / فريق نابولي الإيطالي.
  • فريق مالمو السويدي / فريق تشيلسي الإنجليزي.
  • فريق شاختار الأوكراني / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
  • فريق سيلتك الإسكتلندي / فريق فالنسيا الإسباني.
  • فريق رين الفرنسي / فريق ريال بيتيس الإسباني.
  • فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق دينامو كييف الأوكراني.
  • فريق لاتسيو الإيطالي / فريق إشبيلية الإسباني.
  • فريق فنربخشة التركي / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.
  • فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق فياريال الإسباني.
  • فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق أرسنال الإنجليزي.
  • فريق غلطة سراي التركي / فريق بنفيكا البرتغالي.

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