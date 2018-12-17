تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

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شهد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد العربي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.
وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:
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- فريق الأهلي السعودي / فريق الهلال السعودي / فريق الاتحاد السكندري.
- فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.
- فريق المريخ السوداني / فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق الوصل الإماراتي.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج قرعة الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:
- فريق الهلال السعودي / فريق الاتحاد السكندري.
- فريق الوصل الإماراتي / فريق الأهلي السعودي.
- فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.
- فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق المريخ السوداني.
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