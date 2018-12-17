موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا في كأس العالم للأندية الثلاثاء 18/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق غوادالاخارا المكسيكي في يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباراة المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق فريق الترجي الرياضي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الترجي وغوادالاخارا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الترجي وغوادالاخارا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا

موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق غوادالاخارا المكسيكي في يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباراة المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي وغوادالاخارا تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، سوف تكون مباراة الترجي وغوادالاخارا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الترجي وغوادالاخارا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات الترجي وغوادالاخارا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الترجي وغوادالاخارا، يدخل فريق الترجي الرياضي غمار مباراته المقبلة أمام نظيره فريق غوادالاخارا في إطار مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد خسارته في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

حيث تعرض فريق الترجي الرياضي إلى خسارة قاسية للغاية في الدور ربع النهائي من عمر المونديال على يد نظيره فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وهو ما جعل جماهير النادي التونسي في حالة غضب عارمة إثر هذه الخسارة غير المتوقعة.

ولا شك أن جماهير فريق الترجي الرياضي كانت تأمل في ظهور فريقهُا بمستوى أفضل عما كان عليه الحال في النسخة السابقة التي شارك فيها أبناء الدم والذهب، وذلك تحديداً في مسابقة كأس العالم للأندية 2011 حينما اكتفى فريق الترجي الرياضي وقتها بحصد المركز السادس في المسابقة بعد تعرضه إلى خسارتين على التوالي.

ويبقى الأمر المهم الآن هو ضرورة تعويض الجماهير التونسية من خلال مباراة المركز الخامس والسادس أمام نظيره فريق غوادالاخارا، حيث يتوجب على لاعبي فريق الترجي ضرورة الظفر بالمركز الخامس بأي وسيلة ممكنة من أجل إثبات أحقيته بالتواجد في مسابقة كأس العالم للأندية كبطلاً للقارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره فريق غوادالاخارا على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

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