تعرف على رأيِ أبو تريكة في المدير الفني الجديد للأهلي “مارتن لاسارتي”

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قام الكابتن محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حالياً بالتعليق اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بشكل رسمي لمدة موسم ونصف.

حيث نشر الكابتن محمد أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها قائلاً: “كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الأهلي، مزيد من الهدوء والدعم سنُحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الأهلاوية”.

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كما أضاف أيضاً: “المشوار مازال طويلاً وصعباً لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه، ولكن البداية مبشرة للجميع”، وتأتي هذه التغريدة من طرف الكابتن محمد أبو تريكة في إطار دعمه للمدير الفني الجديد لفريق الأهلي وهو الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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