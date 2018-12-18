تعرف على تشكيل الترجي المتوقع في مباراة اليوم أمام غوادالاخارا بكأس العالم للأندية

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يشهد ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي مع نظيره فريق غوادالاخارا المكسيكي، ضمن مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وغوادالاخارا تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي وغوادالاخارا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق غوادالاخارا:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

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