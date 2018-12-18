حسين الشحات يقود تشكيل العين المتوقع في مباراة اليوم أمام ريفر بليت بكأس العالم للأندية

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يشهد ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق العين الإماراتي ضيفه فريق ريفر بليت الأرجنتيني، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة العين وريفر بليت تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة العين وريفر بليت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق العين المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريفر بليت:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.

خط الوسط: محمد / دومبيا / أحمد بارمان / ريان يسلم.

خط الهجوم: حسين الشحات / كايو.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

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