موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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بات الترقب كبيراً للغاية لكل عشاق كرة القدم الأوروبية، وذلك بعدما أُجريت مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

ولم يعد هناك أي حديث منذ ذلك الوقت سوى عن موعد مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباريات الذهاب سوف تُقام في شهر فبراير من مطلع العام المقبل 2019، على أن تُقام مباريات الإياب في شهر مارس الذي يليه مباشرة.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق شالكه الألماني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق برشلونة الإسباني.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق يوفنتوس الإيطالي.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

فريق روما الإيطالي / فريق بورتو البرتغالي.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق ريال مدريد الإسباني.

فريق ليفربول الإنجليزي / فريق بايرن ميونخ الألماني.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر يونايتد / فريق باريس سان جيرمان، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب أولد ترافورد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق بورتو، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب الأولمبيكو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق بوروسيا دورتموند، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب ويمبلي، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق ريال مدريد، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب يوهان كرويف أرينا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون / فريق برشلونة، الثلاثاء 19 فبراير 2019، ملعب غروب آما، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق بايرن ميونخ، الثلاثاء 19 فبراير 2019، ملعب أنفيلد رود، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق مانشستر سيتي، الأربعاء 20 فبراير 2019، ملعب فيلتنز أرينا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق يوفنتوس، الأربعاء 20 فبراير 2019، ملعب واندا ميتروبوليتانو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق بوروسيا دورتموند / فريق توتنهام هوتسبير، الثلاثاء 5 مارس 2019، ملعب سيغنال إيدونا بارك، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق أياكس أمستردام، الثلاثاء 5 مارس 2019، ملعب سانتياغو بيرنابيو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق مانشستر يونايتد، الأربعاء 6 مارس 2019، ملعب حديقة الأمراء، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو / فريق روما، الأربعاء 6 مارس 2019، ملعب دراجاو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق شالكه، الثلاثاء 12 مارس 2019، ملعب الاتحاد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق أتلتيكو مدريد، الثلاثاء 12 مارس 2019، ملعب أليانز، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق أولمبيك ليون، الأربعاء 13 مارس 2019، ملعب الكامب نو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق ليفربول، الأربعاء 13 مارس 2019، ملعب أليانز أرينا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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