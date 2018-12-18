موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام بمشاركة “محمد النني” الأربعاء 19/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسِنال وتوُتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وتوُتنهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، سوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسِنال وتوُتنهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة أمام جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في ديربي العاصمة الإنجليزية في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تعرض فريق أرسنال منذ أيام قليلة إلى الخسارة الأولى له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 21 جولة، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانت ماري.

وهي النتيجة التي تدفع بدون أدنى فريق أرسنال إلى ضرورة التصالح من جماهيره، ولا يوجد أجمل من ذلك التصالح إلا حينما يأتي أمام الجار فريق توتنهام هوتسبير في ديربي الكراهية بين الفريقين.

ولا شك أن فريق أرسنال يعلم جيداً أن فوزه الثاني في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن في فترة وجيزة، سوف يكون له دافعاً قوياً للغاية على جميع لاعبي فريق أرسنال في الفترة الصعبة القادمة من عمر الموسم، علماً بأن فريق أرسنال كان قد نجح في الفوز منذ أقل من شهر تقريباً على حساب ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره وضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام جاره ومضيفه فريق أرسنال، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق توتنهام هوتسبير قد نجح في الأسبوع الماضي في ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولعل ما يرفع من الروح المعنوية أكثر بالنسبة إلى لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، أن قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن وقوع فريق توتنهام هوتسبير في مواجهة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وهي بكل تأكيد المواجهة التي سوف تكون معقدة على كلاً من الفريقين، وخاصة على فريق توتنهام هوتسبير الذي سيخوض مباراة الإياب على أرض دولة ألمانيا وتحديداً على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / داني روز.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

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