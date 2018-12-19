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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد مباريات دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك بعدما أُجريت في يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 مراسم قرعة دور ال32 من عمر المسابقة في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، علماً بأن جميع مباريات الذهاب سوف تُقام في شهر فبراير في مطلع العام المقبل 2019، على أن تُقام جميع المباريات بعدها بأسبوع واحدة فقط لا غير في شهر فبراير أيضاً.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق فنربخشة التركي / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

فريق لاتسيو الإيطالي / فريق إشبيلية الإسباني.

فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق أرسنال الإنجليزي.

فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق إنتر الإيطالي.

فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق جينك البلجيكي.

فريق كراسنودار الروسي / فريق باير ليفركوزن الألماني.

فريق رين الفرنسي / فريق ريال بيتيس الإسباني.

فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق دينامو كييف الأوكراني.

فريق غلطة سراي التركي / فريق بنفيكا البرتغالي.

فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق دينامو زغرب الكرواتي.

فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق سالزبورغ النمساوي.

فريق زيوريخ السويسري / فريق نابولي الإيطالي.

فريق شاختار الأوكراني / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

فريق سيلتك الإسكتلندي / فريق فالنسيا الإسباني.

فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق فياريال الإسباني.

فريق مالمو السويدي / فريق تشيلسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق فنربخشة / فريق زينيت سان بطرسبرج، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب شكري سراج أوغلو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق إشبيلية، الخميس 14 فبراير 2019، ملعب الأولمبيكو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باتي بوريسوف / فريق أرسنال، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رابيد فيينا / فريق إنتر، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سلافيا براغ / فريق جينك، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كراسنودار / فريق باير ليفركوزن، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رين / فريق ريال بيتيس، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبياكوس / فريق دينامو كييف، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق غلطة سراي / فريق بنفيكا، الخميس 14 فبراير 2019، ملعب تيليكوم أرينا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيكتوريا بلزن / فريق دينامو زغرب، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كلوب بروج / فريق سالزبورج، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زيوريخ / فريق نابولي، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شاختار / فريق آينتراخت فرانكفورت، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيلتك / فريق فالنسيا، الخميس 14 فبراير 2019، ملعب سيلتك بارك، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة / فريق فياريال، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مالمو / فريق تشيلسي، الخميس 14 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق إشبيلية / فريق لاتسيو، الأربعاء 20 فبراير 2019، ملعب رامون سانشيز بيثخوان، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زينيت سان بطرسبرج / فريق فنربخشة، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق باتي بوريسوف، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب الإمارات، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق رابيد فيينا، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب جوزيبي مياتزا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جينك / فريق سلافيا براغ، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باير ليفركوزن / فريق كراسنودار، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب باي أرينا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس / فريق رين، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب بينيتو فيامارين، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو كييف / فريق أولمبياكوس، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بنفيكا / فريق غلطة سراي، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب النور، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو زغرب / فريق فيكتوريا بلزن، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سالزبورج / فريق كلوب بروج، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق زيوريخ، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب سان باولو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق شاختار، الخميس 21 فبراير 2019، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق سيلتك، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب ميستايا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق سبورتينغ لشبونة، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب سيراميكا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق مالمو، الخميس 21 فبراير 2019، ملعب ستامفورد بريدج، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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