تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام كاشيما بكأس العالم للأندية

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يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق كاشيما أنتِلرز:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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