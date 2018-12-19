تشيلسي في مهمة صعبة اليوم أمام بورنموث بكأس الرابطة الإنجليزية..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وبوُرنموث تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وبوُرنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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