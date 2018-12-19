تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتوتنهام بمشاركة “محمد النني” اليوم

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن أمام ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير اليوم:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسند لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن أمام مضيفه وجاره فريق أرسنال اليوم:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / داني روز.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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