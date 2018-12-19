بايرن ميونخ في اختبار معقد اليوم أمام لايبزيغ بالدوري الألماني..تعرف على تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

Advertisements

يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة ضيفه فريق لايبزيغ في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق لايبزيغ:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / تياغو ألكانتارا / سيِرج جنابري / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتوتنهام بمشاركة “محمد النني” اليوم