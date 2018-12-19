نجم الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 1 ساعة أخبار الرياضة
نجم الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا
فريق الأهلي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات مهدداً بالغياب عن المباراة القادمة لفريق الأهلي، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم وليد سليمان قد غاب عن المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك بسبب استمراره معاناته من الإصابة في الكاحل.

كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك الغياب من الممكن أن يجعل الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي يقوم باستبعاد النجم وليد سليمان من قائمة المارد الأحمر، والتي سوف تُسافر يوم غداً الخميس إلى دولة إثيوبيا.

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