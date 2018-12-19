ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز الأربعاء 19/12/2018 في كأس العالم للأندية

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ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز، تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية عقب فوزه على حساب نظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الثالثة والخمسين والدقيقة الخامسة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق كاشيما أنتِلرز في المباراة المهاجم الياباني شومادوي في الدقيقة التاسعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م، وبذلك ضمن فريق ريال مدريد مقعده في الدور النهائي من عمر المونديال، فيما سوف يخوض فريق كاشيما أنتِلرز مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يرغب في التأهل إلى الدور النهائي من عمر المونديال سعياً للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

ومع مرور الدقائق فرض فريق ريال مدريد سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق كاشيما أنتِلرز بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير.

وفي الدقيقة الثلاثين سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الألماني توني كروس كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سون تاي أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، إِستغل فريق ريال مدريد ثغرة في خط دفاع فريق كاشيما أنتِلرز، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر النجم الويلزي جاريث بيل ليضع فريقه الملكي في المقدمة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق كاشيما أنتِلرز أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل الذهاب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد الفريق الملكي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن المدافع الياباني شوتو ياماموتو أبعدها ببراعة من على خط المرمى مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة، وهذه المرة نجح الفريق الملكي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء من جديد عبر النجم جاريث بيل وسط حالة من الغضب من طرف مدرب فريق كاشيما أنتِلرز اعتراضاً على المردود الدفاعي لفريقه.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي الدقيقة الخامسة والخمسين تمكن الفريق الملكي من تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم جاريث بيل الهدف الثالث الشخصي له في المباراة وأيضاً الثالث لمصلحة فريقه وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق كاشيما أنتِلرز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، نجح فريق كاشيما أنتِلرز في تسجيل هدفه الشرفي الوحيد في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم شومادوي عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق ريال مدريد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن بذلك الفريق الملكي مقعده في الدور النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية.

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