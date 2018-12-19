ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير الأربعاء 19/12/2018 في كأس الرابطة الإنجليزية

Advertisements

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، حسم فريق توتنهام هوتسبير ديربي العاصمة الإنجليزية لندن عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة العشرين، إضافة إلى الإنجليزي ديلي آلي في الدقيقة التاسعة والخمسين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م، وبذلك ضمن فريق توتنهام هوتسبير مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جويندوزي / لوكاس توُريرا / أرون رامسي.

خط الهجوم: هينريك مخيتاريان / أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على النحو التالي:

حراسة المرمى: غازانيغا.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس / داني روز.

خط الوسط: هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: ديلي آلي / لوكاس مورا / سون هيونغ مين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد الويلزي أرون رامسي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الشاب غازانيغا.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق أرسنال فرصة في غاية الخطورة، وهذه المرة حينما انفرد الأرميني هينريك مخيتاريان بحارس المرمى غازانيغا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح وسط حسرة كبيرة من جانب أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، فلم يتأخر كثيراً بل جاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة العشرين حينما إِستغل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ثغرة في خط دفاع فريق أرسنال، لِينفرد على إثرها بحارس المرمى بيتر تشيك ومن ثم ينجح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه.

ولم يكتفِ فريق توتنهام هوتسبير بذلك وحسب، بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعقيد المهمة كثيراً على جاره اللندني، وفي الدقيقة الثلاثين كاد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الفرنسي موسى سيسوكو كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، كاد فريق أرسنال ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب أرون رامسي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى غازانيغا تصدى للكرة بأعجوبة بعد حصوله على المساعدة من القائم الأيمن.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الثاني دخل فريق توتنهام هوتسبير عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وفي مقابل ذلك حاول فريق أرسنال أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بإجراء التعديل على تشكيلة فريقه وأيضاً على طريقة اللعب، وذلك من خلال إشراك المدافع الفرنسي لوران كوسيلني بدلاً من الأرميني هيِنريك مخيتاريان.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين كاد فريق توتنهام هوتسبير ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ الدنماركي كريستيان إريكسن ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس المرمى التشيكي المخضرم بيتر تشيك أبعد الكرة إلى الخارج بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الإنجليزي هاري كين بدلاً من البرازيلي لوكاس مورا.

وفي الدقيقة ذاتها حاول المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بالأمر ذاته تقريباً مع فريقه، وذلك من خلال إشراك النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلاً من النيجيري أليكس إيوبي.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين إِستغل فريق توتنهام هوتسبير من جديد ثغرة في خط دفاع فريق أرسنال، لِينفرد على إثرها هذه المرة الإنجليزي ديلي آلي بحارس المرمى بيتر تشيك، ومن ثم ينجح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من طرف جماهير السبيرز.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ، ليحسم بذلك ديربي العاصمة الإنجليزية لندن وأيضاً يضمن في الوقت ذاته بطاقة عبوره إلى المربع الذهبي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتِلرز الأربعاء 19/12/2018 في كأس العالم للأندية