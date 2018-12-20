تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الوحدة والفيصلي في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يستعد فريق الوحدة لملاقاة مضيفه فريق الفيصلي في مساء اليوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الوحدة والفيصلي تحديداً في تمام الساعة 16:50 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الوحدة والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الوحدة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الفيصلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: فواز السجروُق / أسامة هوساوي / ريناتو شافيز / عبدالله الزوري.

خط الوسط: وليد باخشوين / تيسير الجاسم / ماركوُس غييرمي / كولاك / رومولو أوتيرو.

خط الهجوم: أحمد عبده.

المدير الفني: المصري أحمد حسام ميدو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الفيصلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الوحدة:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: يزيد البكر / الصحبي / إيغور روسي / حمدان الشمراني.

خط الوسط: كاليم هايلاند / فهد الأنصاري / لويزينهو / حسين القحطاني / روجيرينيو.

خط الهجوم: أكبالا.

المدير الفني: البرازيلي بريكليس تشاموسكا.

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