الأهلي يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته أمام جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما الإثيوبي.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة بين الفريقين في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر على أرض دولة إثيوبيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وقد جاءت قائمة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / هشام محمد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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