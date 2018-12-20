موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي الجمعة 21/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية وتحديداً مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة 14:10 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:10 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 16:10 عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام غريمه فريق الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق الهلال يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة أمام غريمه فريق الأهلي، سوف يجعل الباب مفتوحاً أمام ملاحقه المباشر فريق النصر من أجل الاشتراك معه في مركز الصدارة عقب نهاية هذه الجولة مباشرة، وذلك في حالة نجاح فريق النصر في حصد النقاط الثلاث يوم الجمعة أيضاً.

أما في حالة فوز فريق الهلال في مباراة الكلاسيكو المنتظرة أمام غريمه فريق الأهلي، فإن ذلك سوف يجعل فريق الهلال بطلاً للشتاء لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة وأن المسابقة سوف تتوقف طوال الفترة القادمة حتى مطلع شهر فبراير 2019، وذلك بسبب إِنشغال المنتخب السعودي بالمشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه وضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق الأهلي في وضعية مثالية على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة الكلاسيكية المنتظرة أمام غريمه فريق الهلال، وخاصة في ظل عدم استقرار نتائج الفريق الأهلاوي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

ولعل ما يُعقد من الأمور أكثر أن فريق الأهلي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادراً على المنافسة بكل قوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ولكن نتائج فريق الأهلي تكون مثالية في جولة ومن ثم تكون محبطة في الجولة التي تليها مباشرة.

وهو الأمر الذي سوف يدفع بكل تأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي لمحاولة القيام بعملية الإحلال والتجديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من خلال التخلص من اللاعبين أصحاب الأعمار السنية الكبيرة وفي مقابل ذلك سوف يتم التعاقد مع عناصر مميزة قادرة على إعطاء الإضافة اللازمة لفريق الأهلي.

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