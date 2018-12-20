موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي الجمعة 21/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والنصر، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو الكرة القدم السعودية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والنصر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والنصر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والنصر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

موعد مباراة الاتحاد والنصر، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وغريمه فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والنصر، سوف تكون مباراة الاتحاد والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الاتحاد والنصر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والنصر، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه وغريمه فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الخروج من الوضعية الكارثية التي يجد نفسه عليها منذ بداية الموسم الحالي.

ولا شك أن جماهير نادي الاتحاد لم تكن تتخيل على الإطلاق أن يكون فريقهُا يُصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة النادي قبل انطلاقة الموسم الحالي مباشرة على كافة المستويات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الاتحاد لم يتمكن من تذوق طعم الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط بعد مرور 13 جولة كاملة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو ما يؤكد بدوره على أن أقصى طموحات العميد في الموسم الحالي سوف تكون تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في نهاية الموسم.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق النصر، والذي يُنافس منذ الأسبوع الأول وحتى هذه اللحظة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين رفقة فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي.

وبكل تأكيد أثبت فريق النصر قدرته على المنافسة بكل قوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، وذلك بعدما نجح في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية خارج أرضه على منافسه المباشر على اللقب وهو فريق الهلال.

وبناءً على تلك النتيجة تأكدت جماهير نادي النصر أن العالميِ لديه ما يُثبته في الموسم الحالي، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها فريق النصر منذ الصيف الماضي، وأيضاً على الرغم من تغيير مديره الفني بعد إقالة الأوروغوياني كارينيو ومن ثم تعيين البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه فريق الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: أحمد موسى.

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