تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام القطن بكأس الإتحاد الأفريقي

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق القطن التشادي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولم تعرف قائمة فريق الزمالك تواجد العديد من العناصر الهامة لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة الفارس الأبيض كلاً من حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش إضافة إلى متوسط الميدان طارق حامد.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق القطن التشادي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / بهاء مجدي / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / أحمد فتوح / حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

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