موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الجمعة 21/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووُلفرهامبتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ووُلفرهامبتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، سوف تكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ووُلفرهامبتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن أي تعثر له في قادم الجولات، سوف يجعله يفقد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة وأن الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر فريق مانشستر سيتي هو نقطة واحدة فقط لا غير.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات بشكل أكبر على لاعبي فريق ليفربول، أن فريق الريدز سوف يصطدم بحامل اللقب فريق مانشستر سيتي في مطلع العام المقبل 2019 وتحديداً في شهر يناير القادم، علماً بأن مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب أنفيلد رود.

وبكل تأكيد يأمل فريق ليفربول في الابتعاد نوعاً ما بفارق النقاط عن ملاحقه المباشر فريق مانشستر سيتي، وخاصة قبل انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك تحديداً في شهر فبراير المقبل من العام القادم 2019.

حيث أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي عن نهائي مبكر سوف يجمع بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تُقام على ملعب أنفيلد رود، بينما سوف تُقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا.

ومن جديد سوف تتجه كل الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، وخاصة بعدما عجز عن تسجيل الأهداف مجدداً مع فريقه ليفربول في آخر مباراة خاضها فريق الريدز أمام غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد، مما يجعله مطالباً بضرورة التسجيل في شباك فريق ولفرهامبتون بأي وسيلة ممكنة في ظل صعوبة المباراة كثيراً.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ولفرهامبتون في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفربول، وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها طوال الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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