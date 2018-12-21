تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال ضيفه فريق الأهلي في كلاسيكو كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة 15:10 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 16:10 عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 14:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / أليكسيس روانو / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / سوزا / حسين المقهوي / عبد الله السعيد / خورادو.

خط الهجوم: عمر السومة.

المدير الفني: الأرجنتيني بابلو جويدي.

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