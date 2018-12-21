محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

Advertisements

تشهد دولة إنجلترا في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ولفرهامبتون ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً السبت بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في مباراة اليوم بالدوري السعودي