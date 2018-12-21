تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والنصر في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد ضيفه فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر تحديداً في تمام الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: عمر المزيعل / الدحيم / ماثيو جورمان / منصور الحربي.

خط الوسط: جمال باجندوح / خالد السميري / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / روماريو.

خط الهجوم: ألكسندر بيزيتش.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / دوس سانتوس / يحيى الشهري / جوليانو / نور الدين امرابط.

خط الهجوم: أحمد موسى.

المدير الفني: البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

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