ترقب كبير من جماهير الأهلي قبل الإعلان الرسمي عن خامس صفقات المارد الأحمر

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 أن جماهير القلعة الحمراء باتت في حالة ترقب شديد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن خامس صفقات فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح أخيراً في التوصل إلى إتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي إنبي، وذلك بخصوص تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع اللاعب حمدي فتحي قادماً من صفوف النادي البترولي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تفاجئ نوعاً ما من المرونة التي أبداها مجلس إدارة نادي إنبي في الساعات القليلة الماضية، وخاصة وأن مطالب نادي إنبي كانت غير معقولة تماماً من أجل التخلي عن خدمات اللاعب حمدي فتحي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن موافقة مجلس إدارة نادي إنبي على إتمام الصفقة بدون أي أزمات، قد جاءت بعد الحصول أولاً على الضوء الأخضر من طرف الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، والذي يتطلع بدوره إلى المكاسب سواء من الناحية المادية أو خاصة من الناحية الفنية وراء بيع اللاعب حمدي فتحي للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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