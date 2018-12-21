موعد مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية بمشاركة “حسين الشحات” السبت 22/12/2018

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موعد مباراة ريال مدريد والعين، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد الإسباني وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد والعين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والعين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد والعين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد والعين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والعين

موعد مباراة ريال مدريد والعين، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد والعين تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد والعين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد والعين، سوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد والعين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد والعين، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره فريق العين الإماراتي في الدور النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لمونديال الأندية للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن فوزه بلقب كأس العالم للأندية، سوف يمثل حافزاً كبيراً للغاية لجميع لاعبيه قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعد الوضعية الصعبة التي عاشها الفريق الملكي طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

وهو الأمر الذي سوف يدفع فريق ريال مدريد لبذل أقصى مجهود لديه في هذه المباراة، وذلك من أجل محاولة إنهاء العام بطريقة مثالية للغاية من خلال التتويج بلقب عريق مثل لقب كأس العالم للأندية، وهي النهاية التي سوف تكون في غاية السعادة لكل عشاق النادي الملكي في مختلف أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى سوف تكون هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد، وخاصة في ظل الضغوطات الهائلة التي أصبحت مسلطة عليه بعد الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام العالمية حول اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة مجدداً للبيت الملكي بعد إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق ريال مدريد أيضاً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منافسه فريق العين قد أبان عن مستويات مميزة للغاية منذ بداية مشواره في مسابقة كأس العالم للأندية وحتى هذه اللحظة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره فريق العين الإماراتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق العين الإماراتي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام العملاق الإسباني فريق ريال مدريد، مما يؤكد بالتالي على أن فريق العين لديه حظوظ كبيرة للغاية أيضاً في التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

ولعل ما يُعزز حظوظ فريق العين أكثر أن النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية تُقام على أرضه ووسط جماهيره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني بالتالي أن فريق العين سوف يحظى بدعم هائل من طرف كل الجماهير العربية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبكل تأكيد سوف يعتمد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين من جديد على ذات العناصر المميزة التي قادت فريقه بنجاح إلى الدور النهائي، ولعل أبرز هذه النجوم هما كلاً من الثنائي المصري حسين الشحات إضافة إلى البرازيلي لويس كايو، فيما تبقى النقطة السلبية الوحيدة في فريق العين هي ضعف خط دفاعه الذي استقبل العديد من الأهداف منذ بداية المسابقة.

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