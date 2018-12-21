تعرف على موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2019

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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 عن موعد إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، إضافة إلى موعد إجراء قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

حيث أكد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي سوف تُقام في يوم 28 ديسمبر 2018 في العاصمة المصرية القاهرة.

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ومن المقرر أن يشهد مطلع الأسبوع الحالي حتى مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر 2018 حسم جميع البطاقات المؤهلة إلى المسابقتين، علماً بأن 4 أندية مصرية تُشارك في الموسم الحالي في المسابقات الأفريقية، وهي كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الإسماعيلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فيما يُشارك كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق المصري البورسعيدي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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