موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإٍسباني السبت 22/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وسيلتا فيغو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، سوف تكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وسيلتا فيغو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو، وخاصة في ظل المفاجآت الكثيرة التي دائماً ما يُحققها فريق سيلتا فيغو حينما يواجه فريق برشلونة سواء داخل أو خارج أرضه.

ويُدرك فريق برشلونة أن أي تعثر له في هذه المباراة، سوف يجعله تقريباً يفقد عرش الصدارة بعد نهاية جميع مباريات الأسبوع السابع عشر مباشرة، وخاصة في ظل الصراع الشرس من طرف 3 أندية أخرى على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ويجد فريق برشلونة نفسه مُلاحقاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم من طرف كلاً من غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد وأيضاً فريق إشبيلية مفاجأة الموسم الحالي حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق برشلونة متيقن أن منافسه الرئيسي والوحيد هو الغريم التقليدي فريق ريال مدريد، حيث لا يفصل بينهما حتى الآن سوى 5 نقاط فقط لا غير مع العلم بأن مباراة الفريق الملكي في هذه الجولة سوف تكون مؤجلة نظراً لمشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية.

ويأمل فريق برشلونة في توسيع الفارق بشكل أكبر مع جميع منافسيه على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وخاصة قبل شهر فبراير في مطلع العام المقبل 2019 الذي سيشهد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق برشلونة قد أوقعته القرعة في مباراة معقدة للغاية مع نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي صاحب المستويات المميزة في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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