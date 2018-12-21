موعد مباراة يوفنتوس وروما بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 22/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وروما في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وروما، سوف تكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وروما، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق روما في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن بإمكانه حسم الصراع على لقب الدوري الإيطالي مبكراً للغاية في الموسم الحالي، وذلك في حالة نجاحه في إنهاء الدور الأول من عمر الموسم الحالي دون أي خسارة على الإطلاق.

وبناءً على ذلك سوف يكون فريق يوفنتوس ليس هو بطل الشتاء فحسب، بل سيكون أيضاً بطل مسابقة الدوري الإيطالي في نهاية المطاف في الموسم الحالي، وخاصة في ظل تعثر جميع المنافسين لِفريق يوفنتوس على اللقب منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

ولعل ما يُعزز حظوظ فريق يوفنتوس أكثر، أن مُلاحقه المباشر فريق نابولي صاحب المركز الثاني في الترتيب سوف يصطدم مع الملاحق الثاني فريق إنتر صاحب المركز الثالث في منتصف الأسبوع الحالي، وهو ما يعني بالتالي أن أي نتيجة سوف تتحقق في هذه المباراة سوف تكون في مصلحة فريق يوفنتوس في نهاية المطاف.

ومن جديد سوف تكون كل الأنظار على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي يبحث بدوره عن زيادة رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك حتى يكون كامل تركيزه في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي على مسابقة دوري أبطال أوروبا فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق روما في وضعية جيدة على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق روما يجد نفسه حالياً في المركز السابع في الترتيب بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث كان فريق روما في المركز الثالث في نفس ذلك الوقت من الموسم الماضي.

وبكل تأكيد يُدرك عشاق نادي روما جيداً أن فريقهُم قد تأثر بشكل ملفت للغاية منذ الصيف الماضي، وذلك بسبب رحيل العديد من اللاعبين البارزين في صفوف فريق الذئاب دون تعويض هؤلاء اللاعبين بآخرين من نفس مستواهم، مما يجعل أقصى حظوظ فريق روما في الموسم الحالي هو محاولة خطف إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

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