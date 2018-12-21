المصري البورسعيدي يحسم الجدل بخصوص رحيل لاعبه إسلام عيسى للأهلي في يناير

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حسم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم، وذلك بخصوص تعاقد النادي الأهلي مع لاعبه الموهوب إسلام عيسى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الساعات الماضية.

حيث أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بياناً رسمياً اليوم الجمعة، والذي أكد فيه أن كل هذه الأنباء التي ترددت حول رحيل لاعبه إسلام عيسى إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.

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كما شدد أيضاً مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في بيانه على أن إدارة الشؤون القانونية بالنادي سوف تتخذ كافة الإجراءات ضد جميع الجهات التي نشرت ذلك الخبر الكاذب، وخاصة وأن الهدف من وراء الخبر هو زيادة حالة الاحتقان بين جماهير النادي الأهلي وبين جماهير النادي المصري البورسعيدي.

وفي ختام بيانه الرسمي، أكد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أنه ليس لديه أي نية على الإطلاق في التخلي عن خدمات اللاعب الموهوب إسلام عيسى، وخاصة وأنه سوف يكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي.

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