ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الجمعة 21/12/2018

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ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، حقق فريق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة الثامنة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق ولفرهامبتون عند 25 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق ليفربول الذي يرغب بشدة في حصد النقاط الكاملة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول الترتيب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة قد سنحت لمصلحة فريق ولفرهامبتون في المباراة، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة حينما سدد اللاعب أداما تراوري كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة فقد جاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة عشر حينما نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه الريدز عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع أصحاب الأرض واضعاً فريق ليفربول في المقدمة.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الفريقين، وخاصة من جانب فريق ليفربول الذي حاول أن يستحوذ على الكرة بشكل كامل في منتصف الملعب، وذلك من أجل حرمان فريق ولفرهامبتون من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم المصري محمد صلاح كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض لاعبه الغيني نابي كيتا إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال مجريات اللعب، مما دفع الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الإنجليزي أدم لالانا بدلاً منه.

وفي الدقيقة الثامنة والستين تمكن فريق ليفربول من حسم المباراة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك حينما سجل له المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق ولفرهامبتون.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين حاول المدرب الألماني يورغن كلوب أن يقوم بزيادة الكثافة العددية في خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الهولندي جورجينيو فينالدوم بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شئ.

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