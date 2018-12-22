تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم

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يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد والعين تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة نهائي كأس العالم للأندية اليوم أمام نظيره فريق العين:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق العين المتوقع في مباراة نهائي كأس العالم للأندية اليوم أمام نظيره فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.

خط الوسط: محمد عبد الرحمن / أحمد بارمان / تونغو دومبيا.

خط الهجوم: حسين الشحات / كايو لوكاس / ماركوس بيرغ.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

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