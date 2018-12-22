برشلونة في مهمة صعبة اليوم أمام سيلتا فيغو بالدوري الإٍسباني..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق سيلتا فيغو، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / شومي / ميراندا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / أرثور ميلو / أرتورو فيدال / ألينا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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