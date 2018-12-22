موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما في دوري أبطال أفريقيا الأحد 23/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما الإثيوبي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة إثيوبيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما كينيما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وجيما كينيما في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما الإثيوبي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة إثيوبيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيِما كينيما تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، سوف تكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة بشكل حصري عبر قناة الأهلي مثلما كان الحال تماماً في مباراة الذهاب، كما ستكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي وجيِما كينيما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وجيِما كينيما، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الحاسمة المقبلة أمام مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى دور المجموعات من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك على الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، إلا أن الظروف التي سوف يخوض فيها فريق الأهلي مباراة الإياب سوف تكون أصعب بكثير على أرض دولة إثيوبيا.

ويُدرك فريق الأهلي أن خسارته بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، سوف يجعل المباراة تمتد إلى أشواط إضافية أو حتى إلى ركلات الترجيح، وهو الأمر الذي لا يأمل حدوثه فريق الأهلي نظراً للعامل البدني الذي سيكون في مصلحة أصحاب الأرض بدون أدنى شك.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق الأهلي هو ارتفاع ملعب مباراة الإياب على أرض دولة إثيوبيا عن مستوى سطح البحر، وهو الأمر الذي سوف يؤدي بالتالي إلى نقص نسبة الأكسجين في الجو، مما سوف يؤثر بكل تأكيد على لاعبي فريق الأهلي بعكس فريق جيما كينيما الذي يلعب بشكل دائم في مثل هذه الأجواء الصعبة.

وفي حالة حدوث أي مفاجأة غير متوقعة في هذه المباراة، سوف يؤدي ذلك إلى حدوث ثورة داخل جدران القلعة الحمراء سواء على مستوى فريق الكرة أو خاصة على مستوى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية 2019، وخاصة بعد المأساة التي عاشها المارد الأحمر سواء في نسخة العام الحالي 2018 أو حتى في نسخة العام الماضي 2017.

حيث نجح فريق الأهلي في الوصول إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، إلا أنه خسر اللقب بشكل مفاجئ للغاية في المرتين، وذلك على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي في المرة الأولى في عام 2017، ومن ثم على يد فريق الترجي الرياضي التونسي في المرة الثانية في العام الحالي 2018.

وبكل تأكيد لن تقبل جماهير القلعة الحمراء بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وخاصة وأن اللقب الغالي غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013، وذلك حينما فاز فريق الأهلي باللقب الثامن له في تاريخ المسابقة إثر فوزه على حساب نظيره فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

ومن جديد سوف يغيب عن صفوف فريق الأهلي العديد من العناصر الهامة، وذلك سواء بسبب الإصابة أو إما لأسباب فنية أو حتى بسبب عدم التواجد في القائمة الأفريقية، حيث جاءت قائمة الغيابات على النحو التالي:

باسم علي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / رامي ربيعة / حسام عاشور / أحمد حمدي / وليد سليمان / صلاح محسن / أحمد الشيخ / عمرو بركات / صالح جمعة / عمرو جمال.

ومن جانبه كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق جيما كينيما، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / عمرو السولية / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / أحمد حمودي / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق جيما كينيما على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / محمد شريف / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

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