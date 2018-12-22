موعد مباراة الزمالك والقطن في كأس الإتحاد الأفريقي الاحد 23/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقطن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك والقطن

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والقطن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والقطن، سوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والقطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والقطن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والقطن، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته السهلة المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد مثلما كان الحال في مباراة الذهاب من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

حيث كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق فوز كاسح في مباراة الذهاب على حساب ضيفه فريق القطن التشادي، وذلك بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ 10 أيام تقريباً على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن تلك النتيجة الكاسحة في مباراة الذهاب، سوف تجعل مهمته في مباراة الإياب في غاية السهولة، وذلك على الرغم من الظروف المناخية السيئة إضافة إلى سوء حالة أرض الملعب على أرض دولة تشاد.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يبحث فريق الزمالك أيضاً عن تحقيق الانتصار حتى وإن جاء بأقل مجهود، وذلك من أجل الحفاظ على نسق الانتصارات الذي يسير عليه فريق الزمالك بشكل مثالي للغاية منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات.

وتبقى النقطة السلبية الوحيدة لفريق الزمالك في الموسم الحالي، هي إقصائه من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك عقب خسارته على يد نظيره فريق الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، وفي مقابل ذلك يُنافس الفارس الأبيض بكل قوة على جميع الألقاب الأخرى في الموسم الحالي.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة السهلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق القطن التشادي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد / كاسونجو كابونجو.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة السهلة أمام مضيفه فريق القطن التشادي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي / أحمد مدبولي / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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