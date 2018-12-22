ملخص مباراة ريال مدريد والعين بمشاركة “حسين الشحات” السبت 22/12/2018 في نهائي كأس العالم للأندية

Advertisements

ملخص مباراة ريال مدريد والعين، نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التتويج بلقب كأس العالم للأندية عقب فوزه على حساب نظيره فريق العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى الإسباني ماركوس لورينتي في الدقيقة الستين، وأيضاً الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة التاسعة والسبعين، وأخيراً الإماراتي يحيى نادر بالخطأ في مرماه في الدقيقة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق العين في المباراة الياباني شيوتانيِ في الدقيقة السابعة والثمانين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م، وبذلك نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق العين الأساسية في هذه المباراة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.

خط الوسط: محمد عبد الرحمن / ريان يسلم / تونغو دومبيا.

خط الهجوم: حسين الشحات / كايو لوكاس فيرنانديز / ماركوس بيرغ.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

ملخص مباراة ريال مدريد والعين والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد والعين، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر النهائي حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يبحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد متوسط الميدان الإسباني ماركوس لورينتي كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى خالد عيسى تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريق العين من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق العين في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة عشر حينما إِستغل النجم المصري حسين الشحات خطأ فادح من جانب الظهير البرازيلي مارسيلو، ليجد نفسه منفرداً على إِثره بحارس مرمى الفريق الملكي تيبو كورتوا، وعلى الرغم من مراوغته بنجاح إلا أن القائد الإسباني سيرجيو راموس أبعد الكرة إلى الخارج ببراعة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر جاء العقاب بشكل فوري من جانب فريق ريال مدريد، وذلك بعدما نجح النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الأول لمصلحة الفريق الملكي بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد فريق ريال مدريد يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد النجم الإسباني لوكاس فاسكيز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى خالد عيسى.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من جانب الطرفين، ولعل ما ساهم في ذلك هي السيطرة الكاملة لفريق ريال مدريد على مجريات المباراة، وفي مقابل ذلك حاول فريق العين أن يُركز فقط على الأخطاء الدفاعية للفريق الملكي بدون المبالغة في النواحي الهجومية خوفاً من استقبال أي أهداف أخرى في شباكه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد، وهذه المرة حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد والعين والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد والعين، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق العين المواصلة بنفس أسلوب اللعب مع محاولة خطف هدف التعادل من أجل تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية على أقل تقدير.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم كريم بنزيمة كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى خالد عيسى واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تمكن فريق ريال مدريد من قتل المباراة مثلما أراد، وذلك حينما سجل له الشاب ماركوس لورينتي الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية وسط حالة كبيرة من الإحباط من جانب لاعبي فريق العين وخاصة الجماهير العربية.

وفي الدقيقة السبعين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل الاستمرار في عملية الاستحواذ على الكرة بشكل كامل، وذلك من خلال إشراك الإسباني داني سيبايوس بدلاً من النجم الألماني توني كروس.

وفي الدقيقة التاسعة والسبعين قضى فريق ريال مدريد نهائياً على جميع آمال فريق العين في المباراة، وذلك حينما سجل له القائد سيرجيو راموس الهدف الثالث على طريقته المعتادة بالرأس وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية في مدرجات ملعب الشيخ زايد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة السابعة والثمانين وحينها نجح فريق العين في تسجيل هدفه الشرفي الوحيد في المباراة عبر الياباني شيوتانيِ.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد قد واصل مهرجان أهدافه، وذلك حينما سجل له اللاعب يحيى نادر الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع فوز كاسح للفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الجمعة 21/12/2018