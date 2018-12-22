ملخص مباراة يوفنتوس وروما بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 22/12/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وروما، حقق فريق يوفنتوس فوزاً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الخامسة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة، فيما استقر رصيد فريق روما عند 24 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو بِنتانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق روما الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: سانتون / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: كريستانتي / ستيفن نزونزي / زانيولو.

خط الهجوم: أليساندرو فلورينزي / أوندر / باتريك شيك.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

ملخص مباراة يوفنتوس وروما والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وروما، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره مما يجعله مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو كرة قوية جداً من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى السويدي روبن أولسن أبعد الكرة إلى الخارج بنجاح منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، وذلك على الرغم من الاستحواذ الكامل لفريق يوفنتوس على الكرة، إلا أن الأسلوب الدفاعي الذي اتبعه فريق روما إضافة إلى التنظيم المحكم على مستوى جميع الخطوط قد حرم أصحاب الأرض تماماً من التسجيل.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين كاد فريق يوفنتوس ينجح في افتتاح التسجيل، وذلك حينما سدد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روبن أولسن واصل التألق وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير أسفر الضغط الهائل من جانب فريق يوفنتوس عن نجاحه في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عقب إِستغلاله غفلة في خط دفاع فريق روما وسط فرحة عارمة من طرف أصحاب الأرض في مدرجات ملعب أليانز.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة يوفنتوس وروما والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وروما، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق روما أن يقوم بتعديل النتيجة في نهاية المطاف من أجل ضمان الخروج بنقطة وحيدة على أقل تقدير.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل مباغتة أصحاب الأرض، وذلك من خلال إشراك الهولندي الشاب جاستن كلويفرت بدلاً من الإيطالي المخضرم أليساندرو فلورينزي.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين كاد فريق يوفنتوس ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الأسطورة كريستيانو رونالدو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روبن أولسن تصدى لها ببراعة كبيرة للغاية مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الألماني إيمري تشان بدلاً من النجم البوسني ميراليم بيانيتش.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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