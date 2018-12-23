تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

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تشهد أرض دولة إثيوبيا اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق جيما كينيما المتواضع ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيِما كينيما تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وجيِما كينيما منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية / إسلام محارب / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / محمد شريف / ميدو جابر / ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / محمد شريف / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

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