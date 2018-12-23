تعرف على تشكيل توتنهام المتوقع في مباراة اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

Advertisements

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة مضيفه فريق إيفرتون في مساء اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

إقرأ أيضاً: الزمالك في مهمة سهلة اليوم أمام القطن بكأس الإتحاد الأفريقي..تعرف على الزمالك المتوقع