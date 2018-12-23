محمد يوسف يكشف عن تشكيل الأساسي أمام جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ لحظات اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سيخوض مباراة اليوم خارج أرضه أمام مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما الإثيوبي المتواضع.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيِما كينيما تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، على أن تكون المباراة منقولة عبر قناة أون سبورت HD1.

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وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق جيما كينيما:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

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