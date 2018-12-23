ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما الأحد 23/12/2018 في دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما، تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته خارج أرضه على يد مضيفه المتواضع فريق جيما كينيما الإثيوبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة إثيوبيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق جيما كينيما اللاعب ديدييه جيركو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك ضمن فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى دور المجموعات من عمر المسابقة بفضل فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شئ.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب أحمد حمودي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق جيما كينيما.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق جيما كينيما فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة عشر حينما سدد اللاعب بيسمارك كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى شريف إكرامي أبعدها بصعوبة كبيرة للغاية منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من جانب فريق الأهلي، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو تأثره بِعامل ارتفاع الملعب عن مستوى سطح البحر، مما أدى إلى نقص نسبة الأكسجين في الجو وهي الأجواء التي لم يعتاد عليها فريق الأهلي كثيراً بعكس أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق بعدما نجح فريق جيما كينيما في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر اللاعب ديدييه جيركو وسط غفلة من خط دفاع فريق الأهلي، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم مفاجئ لمصلحة أصحاب الأرض بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وجيِما كينيما، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول فريق جيما كينيما أن يقوم بإضافة المزيد من الأهداف سعياً لقلب الطاولة على ضيفه والذهاب على أقل تقدير إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين حاول الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي أن يقوم بزيادة الكثافة الهجومية لفريقه، وذلك من خلال إشراك المهاجم المغربي وليد أزارو بدلاً من اللاعب أحمد حمودي.

وفي الدقيقة السبعين كاد فريق جيما كينيما ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد أحد لاعبيه كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى شريف إكرامي أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق مبقياً على النتيجة ذاتها دون أي تغيير.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير حاول الكابتن محمد يوسف أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً للضغط بقوة على أصحاب الأرض، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد شريف بدلاً من اللاعب الواعد ناصر ماهر.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مفاجئ لمصلحة فريق جيما كينيما بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي لم يكن كافياً بدوره نظراً لنتيجة مباراة الذهاب التي حسمت تأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

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