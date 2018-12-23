الخطيب يرغب في ضم مهاجم برازيلي عمره 30 عاماً ! والقرار النهائي بيد لاسارتي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 عن وجود رغبة كبيرة للغاية لدى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في التعاقد مع أحد اللاعبين البرازيليين المعروض على النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمود الخطيب معجب بشدة بإمكانيات المهاجم البرازيلي المخضرم كاميلو سانفيزو صاحب ال30 عاماً والذي ينشط حالياً في مسابقة الدوري المكسيكي، وتحديداً رفقة نادي كوريِتارو المكسيكي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المهاجم البرازيلي كاميلو سانفيزو لن يُكلف خزائن النادي الأهلي الكثير من الأموال، وخاصة وأن عقده ينتهي مع ناديه المكسيكي في نهاية شهر ديسمبر الحالي، أي أنه سوف ينتقل إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل مجاني على أن يدفع النادي الأهلي فقط قيمة راتبه السنوي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعرض الصفقة بشكل شخصي على الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، على أن يكون القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو رفضه في بيد المدير الفني مارتن لاسارتي وحده فقط لا غير.

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