تعرف على موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك بعدما انتهت في يوم أمس الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 جميع مباريات الإياب في إطار دور ال32 من عمر المسابقة الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في يوم الجمعة المقبل الموافق 28 ديسمبر 2018، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق الأهلي.

فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي / فريق سيمبا التنزاني.

فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / فريق شباب قسنطينة الجزائري.

فريق بلاتيِنوم ستارز من زيمبابوي / فريق الوداد البيضاوي المغربي.

فريق شبيبة الساورة الجزائري / فريق حوريا كوناكري الغيني.

فريق صن داونز الجنوب أفريقي / فريق الإسماعيلي.

فريق الإفريقي التونسي / فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فريق لوبي ستارز النيجيري / فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

أما الآن سوف نستعرض لكم التصنيفات الأربعة التي سيعتمد عليها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

التصنيف الأول: فريق الترجي الرياضي / فريق الأهلي / فريق مازيمبي / فريق الوداد البيضاوي.

التصنيف الثاني: فريق صن داونز / فريق فيتا كلوب / فريق حوريا كوناكري / فريق الإفريقي.

التصنيف الثالث والرابع: فريق شباب قسنطينة / فريق شبيبة الساورة / فريق الإسماعيلي / فريق لوبي ستارز / فريق بلاتيِنوم ستارز / فريق أسيك ميموزا / فريق سيمبا / فريق أورلاندو بايرتس.

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